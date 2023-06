Seis horas por R$ 38: promoção em motel gera filas e viraliza na web

Siga o TNOnline no Google News

O mundo todo gosta de promoções, e uma situação inusitada que foi registrada no Peru é uma prova incontestável: um motel reuniu diversos casais que fizeram fila para entrar no estabelecimento. O motivo é que a direção criou uma oferta de seis horas de estadia pelo preço de 30 soles, aproximadamente R$ 38.

O caso chamou atenção de quem passava na rua e o momento foi registrado em um vídeo. A gravação foi feita em fevereiro deste ano, mas voltou a viralizar nas redes sociais nesta segunda-feira (26). Com quase um milhão de visualizações, o vídeo gerou diversos comentários. Veja abaixo.

"Esperei, mas no pátio interno éramos 10 casais ouvindo os gritos dos quartos e as mulheres olhando para o chão, vergonhoso", escreveu uma internauta que tentou aproveitar a promoção. Agora, o motel agora conta com uma nova promoção de 35 soles e faz a divulgação nas redes sociais.

*Com informações do portal RicMais.



