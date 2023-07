Segundo maior tubarão do mundo é visto em costa e imagens impressionam

O tubarão-elefante foi flagrado no último domingo

A segunda maior espécie de tubarão foi flagrada na costa portuguesa no último domingo (16) e atraiu a atenção da população local e dos órgãos marítimos. Inclusive, a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) divulgou imagens do animal, que é um tubarão-elefante, nas redes sociais e as imagens deram o que falar.

“Na foto, veja um exemplar recentemente fotografado. Normalmente, são avistados onde a água é mais rica em alimento, e não mostram receio em se aproximar de pessoas ou embarcações”, escreveu a DGRM em publicação nas redes sociais. O tubarão foi visto próximo ao Parque de Viana do Castelo, em Portugal.

Há apenas uma espécie maior que o flagrado no último domingo, que é o tubarão-baleia. Ambas espécies não oferecem riscos aos seres humanos, visto que se alimentam de plâncton e ovas de peixe.

O tubarão-elefante vive em águas temperadas e quentes, mas, conforme a época, pode ter movimentos migratórios. No geral, vivem entre 200 e 2.000 metros de profundidade.

Essa espécie tem um tamanho médio de 7 a 8 metros, mas em alguns casos podem ultrapassar os 10 metros de comprimento.

O animal corre isco de extinção.

