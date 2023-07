Saiba quem é o jogador brasileiro que foi esquartejado no Paraguai

O jovem Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, 19 anos, que sumiu no dia 25 de junho em Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, e foi encontrado esquartejado no Paraguai, tinha o sonho de se tornar um jogador profissional e atuar em grandes times do futebol.

Nas redes sociais, ele postava com frequência seu amor pela modalidade. Familiares e amigos prestaram homenagens após a notícia do falecimento do jovem. “Dedicado a família, era amoroso, justo, um menino que sonhava em voar, fazer história nos campos de futebol do mundo. O futebol o levou para vários lugares, não virou um novo Neymar, mas sonhou e batalhou”, escreveu uma parente do de Hugo.

A polícia continua realizando buscas para encontrar as partes do corpo do jovem. Até o momento, o tronco, quadril e parte de uma perna foram encontrados.

Com informações, ricmais

