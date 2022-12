Retrospectiva: veja as notícias mais acessadas no TNOnline em 2022

Da Redação

Confira as notícias que foram mais acessadas no TNOnline em 2022.

Vídeo: incêndio de grandes proporções destrói loja da Havan

Diversas equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas, na manhã desta quarta-feira (28), para combater um incêndio de grandes proporções em uma loja da Havan, localizada em Vitória da Conquista, na Bahia.

Segundo as informações do 7º Grupamento de Bombeiros Militar (7º GBM), apesar do susto, ninguém ficou ferido, pois o fogo se iniciou e se propagou pelo estabelecimento quando ele estava fechado, por volta das 9h. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Morre mulher queimada dentro de carro na véspera de Natal

Uma mulher de 31 anos, que foi queimada dentro do carro, na zona rural de Pinhão, cidade que fica nos Campos Gerais, no Paraná, morreu no hospital, na noite deste sábado (24). O marido dela, uma homem de 47 anos, foi preso, suspeito pelo crime. A vítima, que foi encaminhada em estado grave para o hospital, teria denunciado o marido como responsável pelo fogo. Ela era mãe de três crianças e seria sepultada na tarde deste domingo (25). Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Acidente entre quatro veículos deixa três mortos neste sábado no PR

Pelo menos três pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas após um acidente de trânsito registrado na tarde deste sábado (24), na BR-277, em Palmeira, na região dos Campos Gerais do Paraná. A colisão envolveu quatro veículos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas que estavam em um dos veículos envolvidos não tiveram ferimentos. O acidente aconteceu próximo ao Recanto dos Papagaios. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Menina de dois anos morre após ser liberada 3 vezes de hospital, no PR

Uma criança, de dois anos, morreu após ser liberada 3 vezes de um hospital público de Araucária, município da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná. A família da vítima, identificada como Helloara Silveira, acusa o Hospital Municipal de negligência.

Em uma entrevista a Rádio Plug, a avó de Helloara, Senia Silveira, contou que, na primeira vez que a neta passou mal, ela foi levada ao Pronto-Atendimento Infantil (PAI), que é anexo ao Hospital Municipal de Araucária. Ainda de acordo com Senia, a menina foi diagnosticada com virose e desidratação, e, após ser medicada, foi liberada da unidade de saúde. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Crianças são achadas enterradas um dia após encontro de corpo da mãe

Na tarde desta sexta-feira (23), os corpos de duas crianças de 5 e 8 anos foram achados enterrados com sinais de violência em Novo Horizonte, no Oeste catarinense, segundo a Polícia Científica. A mãe delas tinha sido encontrada morta um dia antes, na mesma região. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Psicóloga de 27 anos passa mal em ressonância magnética e morre

Uma psicóloga morreu aos 27 anos, após passar mal ao receber contraste para um exame de ressonância magnética do coração, em uma clínica de Goiânia, Goiás. A família da jovem, identificada como Bruna Nunes de Faria, acredita que ela tenha sofrido um choque anafilático, uma reação alérgica grave, durante o procedimento, que ocorreu na quarta-feira (21). Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Família sofre acidente fatal após fazer selfie em carro

Uma família fez uma selfie no carro em que seguiria viagem partindo de Campina Grande, no Agreste da Paraíba, em direção ao estado da Bahia, pouco antes de sofrer um acidente fatal na estrada, na sexta-feira (23).

Um capotamento deixou três pessoas mortas, entre elas uma criança de 5 anos de idade, e pelo menos duas feridas. Os passageiros estariam à caminho da casa de parentes para passar as festas de final de ano. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Saiba tudo sobre o Ozempic, a nova febre do emagrecimento rápido

Com a promessa de resultados rápidos e expressivos na perda de peso, o Ozempic se tornou uma febre entre pacientes que buscam emagrecimento. O medicamento, indicado para pacientes diabéticos com quadro de obesidade, é apresentado no formato de uma caneta injetável, que custa de R$ 900,00 a R$ 1.170, 00 e pode durar até 6 aplicações.

O uso para obesidade simples é chamado off label, ou seja, sem indicação comprovada, e é condenado por endocrinologistas que se preocupam com os efeitos que podem ser causados pela automedicação. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Filhote de gato preso dentro de carro é resgatado em Jandaia; assista

A Defesa Civil de Jandaia do Sul, no norte do Paraná, realizou o resgate de um filhote de gato de dentro de um painel de um carro, modelo Volkswagen Voyage, na manhã desta sexta-feira (23).

Segundo a Defesa Civil, o animal vive no Asilo São Vicente de Paulo e os funcionários sentiram falta dele desde a quinta-feira (22). Na manhã desta sexta, eles escutaram os miados da gatinha de dentro do carro e levaram o veículo ao destacamento da Defesa Civil para o resgate. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Estudante de escola pública de Faxinal é aprovado para Medicina

Um exemplo de dedicação e foco pode ser encontrado na história recente de um rapaz de apenas 17 anos, de Faxinal, no Vale do Ivaí, que conseguiu passar em três vestibulares para Medicina, curso sempre entre os mais concorridos em todas as universidades públicas e privadas do país. O estudante Vinicius Barros Bortoni Gomes teve um mês de dezembro dos mais agitados: concluiu o terceirão no Colégio Estadual Érico Veríssimo, foi o orador das três turmas formandas da escola, também teve a formatura no curso de inglês, foi aprovado no terceiro vestibular de medicina do ano – nas duas primeiras aprovações ainda era treineiro, ou seja, não havia terminado o ensino médio - e, na semana do Natal, fez a matricula no curso que decidiu fazer quando ainda era criança. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Vídeo: João Guilherme queima parte do rosto ao fazer trend do TikTok

O ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, queimou parte do rosto ao brincar com fogo em uma nova trend da rede social TikTok. O vídeo foi compartilhado no perfil do jovem nesta segunda-feira (26) e preocupou os seguidores.

O influenciador usou um filtro que está em alta na rede social, que é capaz de transformar as pessoas em personagens de mangá. Ele colocou um palito de fósforo aceso na boca, para que o objeto se tornasse um cigarro na versão em desenho. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Padre Lancellotti é criticado por foto com menino Jesus negro

No último sábado (24), o padre Julio Lancellotti, conhecido por suas ações humanistas em São Paulo, divulgou em suas redes sociais segurando uma imagem do Menino Jesus negro para desejar um feliz Natal aos seus seguidores.

No entanto, a publicação não agradou alguns internautas, por conta da cor da pele de Jesus. Alegaram que o religioso estaria "querendo mudar a história" por segurar um Menino Jesus representado com pele negra. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

