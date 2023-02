Responsável por chacina em Sinop, no Mato Grosso, é preso

Da Redação

A prisão ocorreu na manhã desta quinta-feira (23)

A Polícia Civil (PC) prendeu, na manhã desta quinta-feira (23), o responsável pela chacina que resultou na morte de sete pessoas em um bar de Sinop, no Mato Grosso. O cúmplice dele, Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, morreu em confronto com a Polícia Militar, na tarde dessa quarta-feira (22).

Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, estava foragido desde terça-feira (21), dia em que o crime aconteceu.

Mas, nessa quinta, ele decidiu se entregar às autoridades. O advogado dele, Marcos Vinicius Borges, intermediou a negociação. Oliveira pediu garantias de que sua integridade física seria preservada.

"Quando chegamos ele abriu o portão, com a mão na cabeça e já se entregou. Nós o conduzidos para delegacia e, agora, vamos interrogá-lo e adotar as providências legais cabíveis ao caso", afirmou o delegado que está à frente do caso, Bráulio Junqueiro.

Ainda segundo Bráulio, Edgar confessou, informalmente, ter cometido o massacre. "Não tem como negar. Ele também apresentou a versão dele informalmente, em off, pra gente. Vai responder por sete homicídios, todos qualificados".

Além disso, o atirador contou que chegou a dizer a Ezequias, momentos antes da chacina, que deviam "poupar vidas". Ainda de acordo com ele, não havia intenção alguma em matar a criança. Uma menina, de 12 anos, morreu durante o tiroteio.

Edgar e Ezequias mataram sete pessoas após perderem cerca de R$ 4 mil em uma aposta de sinuca.



Com informações do G1.

