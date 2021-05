Responsável por ataque a creche em SC recebe alta hospitalar

Continua após publicidade

No começo da manhã desta quarta-feira (12), o jovem de 18 anos responsável pelo atentado a creche de Saudades, município do Oeste catarinense, recebeu alta hospitalar e foi encaminhado para o presídio. Ele deixou o Hospital Regional do Oeste, de Chapecó, escoltado.

De acordo com o hospital, ele ficou oito dias na instituição e foi submetido a procedimentos cirúrgicos. Durante esse período, o criminoso chegou a ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até apresentar melhoras e seguir para um leito normal.

O jovem foi levado para o hospital no dia 4 de maio, que foi quando ocorreu o atentado. Ele ficou ferido após tentar cometer ato extremo.

Porém, o rapaz foi detido por pessoas que moram próximo a creche momentos após a chacina. O Corpo de Bombeiros havia sido acionado e levou o homem até o hospital de Pinhalzinho. Na sequência, ele precisou ser transferido para o hospital de Chapecó.

Crime

Jornalistas que estavam em frente ao hospital indagaram o jovem por qual motivo ele teria cometido o crime, mantando crianças e educadoras. Entretanto, ele não respondeu.

O criminosos chegou ao presídio às 7h59 desta manhã. O autor da chacina foi interrogado nesta terça-feira (11). O interrogatório durou cerca de uma hora. O jovem prestou as declarações de forma espontânea, dispensando a presença de um advogado. O conteúdo do depoimento, no entanto, só será revelado pela polícia após a conclusão do inquérito.