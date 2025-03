Quem era a gerente bancária que foi achada nua e morta na própria casa

continua após publicidade

Uma mulher de 31 anos foi encontrada morta dentro da própria residência no último sábado (22), em Registro, no interior de São Paulo. A vítima, identificada como a gerente bancária Aline Cristina Giamogeschi, foi localizada nua sobre a cama por um familiar. O corpo dela foi sepultado no domingo (23).

Segundo relatos, a bancária não manteve contato com a família, o que despertou desconfiança. O irmão de Aline teria ido até a casa e encontrado a bancária.



Nas redes sociais, familiares postaram mensagens de luto em seus perfis.

Já o vereador de Registro, Jefferson Pecori Viana (PT), manifestou pesar pela morte de Aline, classificada por ele como um “brutal assassinato”.

A Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Estado de São Paulo (Fetec-SP) emitiu nota de pesar pela morte da gerente administrativa.

“É com profundo pesar que o Sindicato dos Bancários do Vale do Ribeira e a FETEC-CUT/SP, Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Estado de São Paulo, recebem a notícia da morte de Aline Cristina Giamogeschi, gerente administrativa da agência Bradesco em Registro. A diretoria do Sindicato e toda a base da FETEC-CUT/SP se solidarizam com a família, amigos e colegas de trabalho nesse momento de grande dor”, diz o texto.

Até o momento da publicação desta reportagem, nenhum suspeito foi preso pela morte da gerente bancária. O caso foi registrado como morte suspeita pela Delegacia Seccional da cidade e segue sob investigação.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o caso é investigado por meio de inquérito policial, e sob sigilo. “A equipe da unidade (delegacia seccional da cidade) prossegue com as diligências visando o esclarecimento total dos fatos e a autoridade policial aguarda a elaboração dos laudos solicitados”.

