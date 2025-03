Homem é morto e depois queimado em meio a pneus no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi morto e teve o corpo queimado em um crime classificado como “micro-ondas”. O crime foi descoberto na manhã desta segunda-feira (24), no final da Rua Rosa Manfron Ferro, no bairro Pinheirinho, em Curitiba.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu no começo da manhã. Por volta de 6h, moradores ligaram para o 190, informando que tinha um corpo queimando em meio a pneus.

Os policiais tiveram que acionar os bombeiros para apagar o fogo. O local fica próximo de onde aconteceu um confronto na semana passada.

“O corpo está bem carbonizado, estava sem roupas, apenas com uma meia cinza. Agora vai passar por exames no IML para identificar a forma que foi assassinado”, disse a delegada Camila Cecconello.

Apesar disso, com a análise feita no local, a polícia acredita que essa pessoa foi morta em outro lugar e levada ao ponto onde foi encontrada já em óbito. A forma que ocorreu remete aos crimes praticados pelo tribunal do crime, mas a polícia ainda não comenta essa possibilidade.

“Jogaram pneus e queimaram em cima do corpo para dificultar a identificação da vítima. A gente não pode afirmar nada por enquanto, mas é uma situação bem peculiar. A gente vê que houve um deslocamento desse corpo, para tentar esconder onde tinha sido os fatos, a identidade da vítima”, comentou a delegada.

O crime é investigado pela equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Informações podem ser passadas pelo disque-denúncias 0800-643-1121.

