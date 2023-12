Quatro pessoas são mortas em ataque com faca nos EUA

Siga o TNOnline no Google News

Quatro pessoas, incluindo duas crianças, foram assassinados e outras três ficaram feridas após um ataque com faca no bairro de Queens, em Nova York, nos Estados Unidos.

A polícia foi acionada durante a madrugada deste domingo (03) e encontrou as vítimas em uma residência que havia sido incendiada.

O suspeito, identificado como Courtney Gordon, 39 anos, esfaqueou dois policiais antes de ser alvejado por um dos policiais feridos.

O autor do ataque foi levado ao hospital, mas acabou morrendo assim que chegou à emergência.

Em coletiva de imprensa no Hospital Jamaica, em Nova York, a polícia confirmou que recebeu uma ligação às 5h10, no horário local (7h10 de Brasília), quando uma "jovem mulher afirmou que o parente dela estava assassinando os familiares".

Dois policiais foram enviados para o local do incidente, onde avistaram um homem saindo com uma mala.

Quando os policiais tentaram se comunicar com o homem, ele sacou uma faca, esfaqueou um dos policiais no pescoço e no peito, e o segundo policial na cabeça.

Um dos policiais conseguiu sacar uma arma de fogo e disparar contra o suspeito.

A polícia encontrou uma garota de 11 anos na frente da casa. Ela foi levada ao hospital, mas veio a óbito em decorrência dos ferimentos.

Após o Corpo de Bombeiros de Nova York chegar ao local para lidar com o incêndio, os serviços de emergência descobriram os corpos de outras três pessoas dentro da residência: um garoto de 12 anos, uma mulher de 44 anos e um homem na faixa dos 30 anos.

Uma mulher de 61 anos foi levada ao Hospital Mount Sinai com múltiplos golpes de faca pelo corpo.

