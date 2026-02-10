Leia a última edição
Cotidiano

TRAGÉDIA

Professor morre em acidente ao voltar de casamento de sobrinha no Paraná

Colegas relataram que o professor estava muito entusiasmado com a viagem para rever a família no Paraná, seu estado de origem

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.02.2026, 12:09:11 Editado em 10.02.2026, 12:09:06
Professor morre em acidente ao voltar de casamento de sobrinha no Paraná
Autor Foto: Reprodução/Redes Socias e Bombeiros

O professor Jair Correia, de 54 anos, morreu no hospital após um grave acidente no quilômetro 114 da BR-470, em Ibirama, no Alto Vale do Itajaí (SC). A colisão frontal entre um carro e uma carreta ocorreu na tarde de segunda-feira (09). Jair era docente de Artes em Blumenau e retornava do casamento de uma sobrinha, no Paraná, no momento da colisão.

📰 LEIA MAIS: Menino de 7 anos morre após trave de gol cair sobre ele em escola no Paraná

A batida foi registrada por volta das 16h48 no bairro Anchieta. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e dos Bombeiros Voluntários, o professor estava no banco traseiro de um automóvel acompanhado da irmã de 53 anos e do cunhado, de 55.

Professor morre em acidente ao voltar de casamento de sobrinha no Paraná
AutorA batida foi registrada por volta das 16h48 no bairro Anchieta - Foto: Reprodução/Bombeiros Voluntários

Jair ficou preso às ferragens e foi levado ao Hospital Doutor Waldomiro Colautti, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista teve ferimentos graves e a passageira sofreu lesões leves. O condutor da carreta, de 36 anos, saiu ileso.

O trio retornava de uma viagem familiar ao Paraná. As causas exatas da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades.

Trajetória e homenagens

Jair Correia dedicou 30 anos à educação, sendo 27 deles como professor de Arte na Escola de Educação Básica Pedro Christiano Feddersen (Colégio Militar), na Vila Itoupava, em Blumenau (SC).

A direção da unidade e a Coordenadoria Regional de Educação manifestaram profundo pesar, descrevendo-o como um "ser de luz" e um profissional de "coração gigante". Colegas relataram que o professor estava muito entusiasmado com a viagem para rever a família no Paraná, seu estado de origem.

Professor morre em acidente ao voltar de casamento de sobrinha no Paraná
AutorFoto: Reprodução/Redes Sociais

O velório está previsto para iniciar às 19h desta terça-feira (10), no Cemitério São José, em Blumenau. Já o sepultamento ocorre na manhã de quarta (11), em horário a ser definido.

Alerta na Região

A segunda-feira foi marcada pela violência no trânsito na BR-470. Além da colisão fatal, outros dois acidentes foram registrados em Ibirama em um intervalo de apenas uma hora: um envolvendo um carro e caminhão no km 116 e outro entre duas motocicletas no km 112,5.

acidente blumenau BR-470 homenagens paraná Professor Santa Catarina transito
