PRF lamenta assassinato de policiais na BR-116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lamentou, na tarde desta quarta-feira (18), o falecimento dos agentes que foram assassinados na BR-116, em Fortaleza, no Ceará. Confira:

"É com imenso pesar que informamos o falecimento dos Policiais Rodoviários Federais Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho, 43 anos, e Márcio Hélio Almeida de Souza, 53 anos, na manhã desta quarta-feira, 18 de maio, em Fortaleza. No momento do ocorrido, os policiais atuavam na BR 116.

Durante uma fiscalização, Raimundo e Márcio foram auxiliar uma pessoa que caminhava desorientada na rodovia entre os veículos, a fim de evitar possível atropelamento.

No momento da retirada do indivíduo da via, o mesmo resistiu a abordagem e entrou em luta corporal com os PRFs. Em seguida, o elemento disparou com arma de fogo contra os policiais.

O PRF Márcio Helio Almeida de Souza tinha 15 anos na instituição. Ele nasceu em Baturité/CE, e atuou em diversos setores da PRF, com lotação no Ceará e em Roraima. Márcio era casado e deixa um filho.

O PRF Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho ingressou na PRF em 2005. Ele é natural de Viçosa/CE, e atuou nos estados do Maranhão, Roraima e Ceará. Raimundo era casado e deixa duas filhas.

Os policiais faziam parte do Comando de Operações Especiais da PRF.

A PRF apura o caso em conjunto com as demais forças de segurança responsáveis, tendo sido criado um gabinete de crise para acompanhamento da ocorrência.

O falecimento dos nossos policiais entristece toda a instituição. Manifestamos nossa sincera solidariedade e irrestrito apoio à família, desejando conforto também a familiares e amigos neste momento de dor. "