Prêmio de R$ 47 milhões da Mega-Sena será sorteado nesta terça
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6
As seis dezenas do concurso 2.970 da Mega-Sena serão sorteadas nesta terça-feira (10), a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 47 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
