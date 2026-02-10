Leia a última edição
JÁ APOSTOU?

Prêmio de R$ 47 milhões da Mega-Sena será sorteado nesta terça

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.02.2026, 09:49:54 Editado em 10.02.2026, 09:49:51
Autor O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 47 milhões - Foto: Adriany Freitas/TNonline

As seis dezenas do concurso 2.970 da Mega-Sena serão sorteadas nesta terça-feira (10), a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

📰 LEIA MAIS: Dois sortudos acertam a Lotofácil 3609 e levam R$ 759 mil cada

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 47 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

