Dois sortudos acertam a Lotofácil 3609 e levam R$ 759 mil cada

Duas apostas de Vila Velha (ES) e São Paulo capital, ambas feitas em casas lotéricas, acertaram as 15 dezenas sorteadas nesta segunda-feira (09) no concurso 3609 da Lotofácil e faturaram cada um prêmio de R$ 759.280,97.

Os números sorteados foram 02-05-06-08-09-10-11-12-13-17-19-20-22-24-25.

O próximo concurso será nesta terça-feira (10), com prêmio estimado de R$ 7 milhões.



Houve 362 apostas com 14 acertos. Cada uma recebe um prêmio de R$ 1.256,54.

11.046 jogos vencedores acertaram 13 números e levam R$ 35,00.

118.067 apostas com 12 acertos faturam R$ 14,00.

597.635 apostas fizeram 11 dezenas e ganham R$ 7,00.

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Lotofácil?

Com a aposta mínima (R$ 3,50), jogando 15 dezenas, a chance de acertar todas elas é de uma em quase 3,3 milhões. Jogando com mais uma dezena, o valor do jogo sobe para R$ 56, mas as probabilidades aumentam: passam a ser de uma em pouco mais de 204 mil. Quem apostar em 20 números aumenta a chance de vitória para uma em 211. A Lotofácil tem ainda prêmios para quem acertar 14, 13, 12 e 11 pontos. Com a menor aposta, a chance de ganhar pelo menos o prêmio de R$ 5 é de uma em 11.

Como funciona o bolão da Lotofácil?

A Lotofácil também tem um bolão disponível para apostas em grupo. O preço mínimo cobrado pela Caixa nessa modalidade é de R$ 14, e as cotas de cada participante devem partir de R$ 4,50. Nas apostas com 15 números, a quantidade de cotas permitidas varia entre duas e oito. Com 20 dezenas, serão permitidas até 100 cotas. É possível fazer até dez apostas por bolão entre 15 e 18 dezenas. Com 19, o número cai para seis. Jogando 20 números, é permitido fazer apenas uma aposta.