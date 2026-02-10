Signos: confira seu horóscopo desta terça (10)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa espontânea, e procura sempre ajudar os mais necessitados. Tem um forte senso de observação. Busca sempre novos desafios. Para ele nada é tão bom que não possa ser aperfeiçoado. Decidido, inteligente e vitorioso.

Os sagitarianos começam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina. Adie todo tipo de inovação profissional. Evite gastos fora do orçamento. Controle o que fala para não magoar a pessoa amada e família. Dê atenção à saúde.

Áries – Dia para relaxar, acertar os negócios e trabalho. O clima é de progresso, apenas organize algumas mudanças, garantindo que tudo irá caminhar de modo satisfatório. Amor com definição.

Touro – Fase que você faz novos amigos e pode esperar pela proteção nos negócios. Vem mais dinheiro e, solução dos problemas no trabalho. Alegrias com a vida afetiva, o amor está no seu caminho. Saúde perfeita.

Gêmeos – A influência do Sol, na sua positiva nona casa traz chances de sucesso profissional e entrada extra de dinheiro. No amor o clima é de muita paixão. Colaboração de sócios ou superiores. Pode viajar.

Câncer – Os astros continuam a sorrir num claro indício de que tudo caminha bem no seu lar e trabalho. Vencerá os problemas financeiros. Compromissos profissionais e entrada de novos negócios. Otimismo no amor.

Leão – Você resolverá os negócios da família, evite somente se lamentar e conte com o progresso e acertos profissionais. Vem notícia promissora sobre seus negócios domésticos. Amor com muita paixão. Saúde boa.

Virgem – Um bom período para negociar, em alta compras, vendas e até início de novos projetos profissionais. Conte com Aquário e Touro. A família está harmoniosa e a tranquilidade transita em seu caso de amor.

Libra – Dia positivo para compras domésticas, acertos nos negócios e sucesso financeiro. Você está bem e receberá o apoio que busca. Não crie problemas com quem está ao seu lado. Amor em evolução.

Escorpião – A Lua nos eu signo traz um dia de tranquilidade e sucesso. Alegrias com o andamento dos negócios, que voltam a crescer. Conseguirá organizar o setor financeiro. Livre dos invejosos. Amor estimulante.

Sagitário – Você passa pelo alerta, a Lua desfavorece novas ações nos negócios e indica a necessidade de rotina. Reconheça seus erros. O trabalho pede equilíbrio. Amor com ciúmes. Evite novos gastos.

Capricórnio – O dia será de progresso profissional, conseguirá resolver a maior parte dos problemas. Relaxe mentalmente e procure apoio para os seus negócios. Mudanças favoráveis no lar. Amor alegre. Saúde ótima.

Aquário – Você passa por uma boa fase e amanhã Vênus, passa a influenciar sua segunda casa astral. Vem mais dinheiro, amor e progresso. Poderá aceitar apoio nos negócios. Saúde ótima. Lar com participação.

Peixes – A fase atual é bem difícil, mas amanhã terá Vênus no seu signo junto com Mercúrio o favorecendo. Isso significa que os problemas começam a desaparecer. Faça uma auto análise. Vem mais amor.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

