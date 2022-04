Da Redação

Polícia investiga chacina em condomínio de luxo no RS

Um homem, de 44 anos, é suspeito de ter matado quatro pessoas da mesma família a tiros na manhã de quarta-feira (27), em um condomínio de luxo, na Zona Sul de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), depois de ter cometido o crime, o atirador tirou a própria vida.

A PM informou que o responsável pelo crime foi identificado como Octávio Driemeyer Júnior. Ele utilizou duas espingardas calibre 12 para matar o filho de 14 anos; a esposa, de 45; a sogra, de 81; e uma terceira mulher, que seria a mãe dele, de 79. Em seguida, teria usado uma das armas para cometer ato extremo.

Conforme as autoridades, as espingardas de caça estavam registradas no nome do sogro, que morreu no fim de semana.

O delegado Rodrigo Pohlmann Garcia, titular da 4ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (4ª DHPP), informou que uma mulher, também da família, sobreviveu. Ela relatou que, na noite anterior ao crime, tomou um medicamento para dormir oferecido pelo homem e não suspeitou da atitude dele.



A mulher disse que não sentiu nenhum efeito da medicação. A polícia irá investigar se as vítimas também foram medicadas, pois todas estavam dormindo quando foram assassinadas.

A PM foi acionada para atender a ocorrência assim que vizinhos ouviram os disparos. O fato ocorreu por volta das 8h.

Quando a polícia chegou na residência, encontrou os corpos dentro dos quartos. O local foi isolado pela Brigada Militar para que a Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) pudessem coletar provas.

Velório

As cinco pessoas da mesma família mortas na quarta-feira (27) em um condomínio de casas na Zona Sul de Porto Alegre serão veladas na manhã desta quinta (28). Os atos fúnebres ocorrem entre 7h e 11h, em duas capelas do Cemitério Jardim da Paz, também na Capital.

Com informações do G1.