Polícia divulga balanço da operação que investiga 'Sheik dos Bitcoins'

Cadeiras 'gamer', 59 sapatos, 85 vinhos, piano e barras de ouro estão entre objetos apreendidos pela Polícia Federal (PF) durante a "Operação Poyais" deflagrada na quinta-feira (6) contra o "Sheik dos Bitcoins" e outros suspeitos de envolvimento em uma quadrilha investigada por golpes milionários envolvendo criptomoedas. Entre as vítimas estão 80 moradores da região de Apucarana, no norte do Paraná.

Os policiais fizeram buscas em endereços ligados aos suspeitos, onde foram apreendidos mais de 500 itens além de mais de R$ 172,9 mil em dinheiro.

Segundo a polícia, Francisley Valdevino da Silva, de Curitiba, conhecido como "Sheik dos Bitcoins", é suspeito de liderar uma quadrilha investigada por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas, com vítimas no Brasil e no exterior. Ele é suspeito de intermediar a movimentação de cerca de R$ 4 bilhões no Brasil por meio de fraudes envolvendo pirâmide financeira com comercialização de criptomoedas, lavagem de ativos e crimes contra o sistema financeiro.

Os mandados foram cumpridos nas cidades paranaenses de Curitiba e São José dos Pinhais, Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, Barueri, São José do Rio Preto, em São Paulo, e em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

fonte: Divulgação/Polícia Federal Em uma das maletas apreendidas havia objetos que aparentam ser barras de ouro

Em imagens divulgadas pela Polícia Federal é possível vem que dentro de uma das maletas havia barras que aparentavam ser de ouro. Contudo, a polícia não especificou no balanço o conteúdo das 68 bolsas e malas apreendidas.

Veja o balanço das apreensões:

TVs LED - 10

Mesa de bilhar - 1

Cadeiras 'gamers' - 63

Cadeiras reunião - 22

Frigobar - 10

Impressoras - 8

iPhones (celulares) -11

Veículos - 10

Playstations - 11

Pares de tênis - 59

Apple Watch - 6

Relógios - 27

Correntes e anéis - 13

Airpods - 3

Canetas - 4

Garrafas de vinho - 85

Ultrabooks - 2

Monitores - 27

Violões - 9

Bolsa e malas - 68

Drone - 1

Piano - 1

Vasos - 37

Secadores de roupa - 2

Máquina de lavar - 2

Geladeira - 5

Máquina de gelo - 1

Fogão - 2

Mesa - 1

Sofás - 4

Aparelhos de ar condicionado. - 20

Camas - 7

Notebooks - 5

Motos - 3

Dinheiro em espécie - 166.511,00 reais

Dinheiro em espécie - 6454,00 reais

pesos mexicanos - 840

Dinheiro em espécie - 20 mil

Gabinete - 3

