Piloto faz pouso de emergência ao ver cobra em seu assento

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cobra que o piloto diz ter visto é uma naja

Um piloto da África do Sul entrou em pânico ao ver uma cobra abaixo do assento dele. O voo aconteceu na segunda-feira (3). Em uma entrevista ao jornal local “Lowvelder”, o piloto Rudolph Erasmus disse que conduzia um avião particular com quatro passageiros e estava em uma altura de cerca de 3.300 metros quando sentiu algo gelado na sua cintura.

continua após publicidade .

Erasmus afirmou ao jornal que pensou, inicialmente, que era um vazamento da garrafa de água, mas daí ele se deu conta que era uma cobra.

- LEIA MAIS: Bebê é levada às pressas a hospital após ser atacada por cobra em casa

continua após publicidade .

“Quando eu me virei para a esquerda e olhei para baixo vi a cobra se dirigindo para a região abaixo do assento”, afirmou. A cobra que Erasmus diz ter visto é uma espécie de naja com uma mordida que pode ser mortal.

Em uma entrevista para a BBC, ele contou que decidiu dizer aos passageiros que havia uma cobra no avião e que faria um pouso de emergência.

O avião havia decolado da cidade de Bloemfontein, e o destino inicial era Pretoria, mas foi preciso fazer o pouso de emergência em Welkom. A aeronave era um Beechcraft Baron 58. Segundo a BBC, depois do pouso a cobra, o animal não foi mais visto —engenheiros revistaram o avião, mas não o encontraram.

As informações são do G1 e da BBC.

Siga o TNOnline no Google News