Pai é preso por abusar e engravidar filha de 13 anos

O caso será encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário

Um homem, de 35 anos, foi preso suspeito de estuprar e engravidar a própria filha, de 13 anos, em Registro, município do interior de São Paulo. O caso é investigado e será repassado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.

A equipe de reportagem do g1 conversou com o delegado Fernando Gregorio, que está à frente da Delegacia de Defesa da Mulher de Registro. Ele informou que a vítima do abuso deu entrada no hospital da cidade em meados de julho sentindo alguns sintomas suspeitos, mas ainda sem saber da gravidez.

No local, a garota foi submetida a exames e a equipe médica descobriu a gestação. Então, ela contou aos profissionais que era estuprada pelo próprio pai desde 2021. A menina realizou um aborto, que segundo o delegado, estava previsto no Código Penal. Até o momento não foram divulgadas informações sobre o tempo de gestação.

O caso veio à tona no último mês. De acordo com Gregorio, o pai da jovem fugiu para a casas de uma das irmãs dele a fim de se esconder. A família não sabia que o homem abusava da própria filha. As autoridade capturaram ele em Itupeva, também no interior paulista.

Conforme o delegado, até a menina ser levada ao hospital e descobrir que estava grávida, ela morava com a mãe e o pai, que eram casados. No entanto, foi concedida uma medida protetiva prevista na Lei Henri Borel, que prevê proteção a crianças vítimas de violência doméstica.



Após a medida protetiva, foi decretada a prisão cautelar do suspeito.

Com informações do g1.

