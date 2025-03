Oruam é preso em flagrante por esconder foragido da Justiça em casa

continua após publicidade

O rapper Oruam foi preso em flagrante nesta quarta-feira (26) por esconder em sua casa, na zona Oeste do Rio de Janeiro, um foragido da Justiça. A polícia encontrou na mansão do artista o traficante Yuri Pereira Gonçalves, que era procurado por organização criminosa. Com ele havia uma pistola 9 mm com kit-rajada e munição.

Essa é a segunda prisão do rapper em menos de uma semana. Na última quinta-feira (20), Oruam havia sido preso após fazer manobras arriscadas na Barra da Tijuca. A prisão desta quarta, não possui ligação com a situação anterior. O artista era alvo de investigação por ter atirado a esmo em um condomínio de São Paulo.

O caso teria acontecido no final do ano passado, e o rapper foi indiciado pela prática do crime de disparo de arma de fogo. Segundo a polícia, ele "colocou em risco a integridade física de diversas pessoas". Durante buscas na mansão, o traficante foi localizado e, por esse motivo, Oruam foi enquadrado por favorecimento pessoal — ajudar alguém que cometeu um crime a escapar das autoridades.

Oruam e Yuri foram levados para a Cidade da Polícia. Durante o trajeto, ele se recusou a falar com repórteres. “Vou falar pra tu não. Tu é delegado, juiz, para eu falar alguma coisa pra você?”, declarou Oruam aos repórteres. “Tudo o que eu falar para vocês não adianta de nada, já sou culpado.”

Investigação em SP

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) foram cumprir nesta quarta-feira (26) mandados de busca e apreensão contra Oruam e contra a mãe dele, Márcia Nepomuceno, expedidos pela Justiça de Santa Isabel (SP).

Segundo as investigações, o filho do traficante Marcinho VP fez um disparo em um condomínio em Igaratá (SP) no dia 16 de dezembro. A Justiça, então, determinou a busca dessa arma. Não há mandado de prisão contra o rapper nesse inquérito.

Os agentes recolheram na mansão armamento de airsoft e simulacros. Na casa de Márcia foram apreendidos celulares.

