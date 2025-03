Atriz Débora Nascimento assume romance com Allan Souza Lima

continua após publicidade

Débora Nascimento e Allan Souza Lima estão namorando! Após fortes rumores de que estariam vivendo um affair, os atores assumiram oficialmente a relação nesta terça-feira (25), através das redes sociais.

Durante a manhã, Allan compartilhou com os seguidores o primeiro vídeo do casal. No registro, os dois famosos aparecem abraçadinhos em clima de romance enquanto curtem um dia ensolarado no barco.

Esbanjando alegria, o artista foi filmado cantando enquanto Débora fazia carinho em seu cabelo. Momentos depois, a atriz publicou em seu perfil o mesmo vídeo e, como capa da postagem, escolheu uma foto inédita do casal, registrada no mesmo dia do passeio.

"Acordei primeiro com o céu matinal", escreveu a famosa na legenda da publicação. A frase trata-se de um trecho de 'Colors', música do duo Black Pumas cantada por Allan Souza Lima no vídeo.

Encantados com a novidade, diversos amigos e seguidores deixaram mensagens carinhosas nos comentários, desejando felicidades ao casal. "Que delícia a energia de vocês! Todo amor do mundo no caminho de vocês", declarou uma internauta. "Maravilhosos! Que Deus abençoe essa união", disse outra. "Merecem toda a felicidade do mundo", falou uma terceira.

Vale lembrar que os boatos de que Allan Souza e Débora Nascimento estariam juntos começaram no final do ano passado, quando foram vistos em clima de intimidade durante uma viagem para Caraíva, na Bahia. Os rumores ganharam ainda mais força em janeiro, após eles serem flagrados juntos em um barzinho.

Com informações: Revista Caras

