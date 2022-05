Onda de frio começa a perder força no fim de semana

Renata Okumura (via Agência Estado)

Depois do registro recorde de frio para o mês de maio em São Paulo, Belo Horizonte, Distrito Federal, Cuiabá, Campo Grande e Goiânia, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que a partir deste sábado, dia 21, a onda de frio comece a perder força nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País. O frio perde intensidade, mas as madrugadas ainda serão de temperaturas baixas em boa parte do País.

continua após publicidade .

Nesta sexta-feira, 20, as temperaturas ainda continuam baixas em grande parte do Brasil. Há, inclusive, previsão de formação de geada em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal.

Na capital paulista, a mínima deve permanecer em torno de 7ºC, com máxima de 18ºC, nesta sexta-feira. No sábado, a temperatura ficará entre 8ºC e 21ºC. Já no domingo, 22, a variação será de 11ºC a 24ºC. Somente na terça-feira, 24, a máxima na cidade será de 25ºC.

continua após publicidade .

Em Belo Horizonte, a temperatura nesta sexta-feira fica entre 6ºC e 21ºC. No sábado, fica entre 9ºC e 22ºC. Já no domingo, a variação será entre 10ºC e 23ºC.

No Rio de Janeiro, a temperatura varia entre 13ºC e 25ºC nesta sexta-feira e no sábado. No domingo, fica entre 14ºC e 26ºC.

Goiânia registra mínima de 6ºC e máxima de 23ºC nesta sexta-feira. No sábado, já começa a esquentar, com os termômetros variando entre 9ºC e 27ºC. No domingo, ficará entre 11ºC e 28ºC.

continua após publicidade .

No Distrito Federal, onde os termômetros marcaram 1,4ºC na quinta-feira, 19 - a temperatura mais fria da história -, os termômetros começam a subir. Nesta sexta-feira, a previsão é de variação entre 5ºC e 22ºC. No sábado, entre 8ºC e 24ºC. Já no domingo, entre 9ºC e 25ºC.

Em Cuiabá, a temperatura oscila entre 10ºC e 25ºC nesta sexta-feira. No sábado, a temperatura sobe e os termômetros ficam entre 13ºC e 28ºC. Já no domingo, com dia ensolarado, a mínima será de 15ºC, mas a máxima será de 30ºC.

Em Campo Grande, a variação fica entre 8ºC e 22ºC nesta sexta-feira. No sábado, entre 9ºC e 24ºC. Já no domingo, a oscilação permanecerá entre 12ºC e 26ºC.

continua após publicidade .

Em Curitiba, a variação fica entre 5ºC e 16ºC nesta sexta-feira. No sábado, entre 8ºC e 18ºC. Já no domingo, há possibilidade de geada, com temperaturas variando entre 5ºC e 20ºC.

Em Florianópolis, a temperatura varia entre 10ºC e 20ºC nesta sexta. No sábado, permanece entre 12ºC e 22 ºC. Já no domingo, ficará entre 12ºC e 21ºC. Nesta semana, a cidade serrana de Urupema, em Santa Catarina, amanheceu com neve.

continua após publicidade .

Já em Porto Alegre, a temperatura oscila entre 11ºC e 18ºC. No sábado, os termômetros oscilam entre 8ºC e 20ºC. Já no domingo, a previsão é de poucas nuvens, com mínima de 10ºC e a máxima de 19ºC.

Tempestade subtropical

Na noite de quarta-feira, a Marinha do Brasil, por meio do Serviço Meteorológico Marinho, em colaboração com o Inmet, atualizou a situação da tempestade subtropical "Yakecan", uma das responsáveis pelo frio que atingiu as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País, informando que ciclone se encontrava a cerca de 310 km da costa de Santa Catarina. Na quinta-feira, o ciclone já se encontra mais afastado do continente, a cerca de 920 km do litoral de São Paulo. Entre os efeitos prováveis estavam rajadas de ventos fortes, de até 120 km/h, e ocorrência de neve no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, na região da Serra de Palmas.

continua após publicidade .

Previsão de chuva no Nordeste

O deslocamento de uma frente fria sobre o litoral da Bahia associada à alta convergência de umidade vinda do Oceano Atlântico causará até domingo fortes chuvas desde Sergipe até Pernambuco. Neste período, os totais de chuva podem ficar próximos aos 150 mm entre os Estados de Sergipe e Alagoas.

Cuidados durante as baixas temperaturas

Com a chegada da intensa onda de frio que provocou queda

brusca de temperatura em praticamente todo o Brasil, alguns cuidados são essenciais para evitar o desconforto provocado nesta época do ano. Além de manter o corpo aquecido com roupas quentes e cuidados com a pele e os cabelos, a prática de exercícios também é indicada. Quem possui alguma doença crônica, como a artrite, é essencial seguir um tratamento indicado para que as dores não incomodem.