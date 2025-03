O que significam os termos “Pan-pan” e “Mayday” usados na aviação

Siga o TNOnline no Google News

Um piloto de um Boeing 737 da companhia aérea Azul usou o termo “Pan-pan” em um voo na última segunda-feira (24) e precisou desviar a rota para o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A aeronave vinha do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, deveria pousar no Aeroporto de Congonhas, também na capital paulista. “Pan-pan” é uma expressão diferente de “Mayday”, também muito utilizada na aviação. Os dois termos alertam para situações bem diferentes. Veja abaixo

No caso de “Pan-pan”, a expressão é usada na aviação para indicar situações que exigem atenção imediata. No entanto, o problema reportado não significa uma ameaça iminente para os passageiros ou a aeronave. A palavra Pan também é a abreviação de “possível assistência necessária”. Ou seja, é usada para comunicar uma situação de urgência, mas não de emergência, para o controle de tráfego aéreo.

Foi o caso do Boeing, que alertou para problemas técnicos. Em nota, a Gol informou que "durante o trajeto do voo G3 1033, entre o (aeroporto) Santos Dumont (SDU) e Congonhas (CGH), na tarde desta segunda-feira, a aeronave apresentou problemas técnicos e o voo foi alternado para Guarulhos (GRU), onde pousou normalmente, sem qualquer intercorrência".

Já a palavra “Mayday“, preferencialmente repetida três vezes, é utilizada pelos pilotos para comunicar uma situação de emergência, de ameaça à vida, e requer atenção total.

Um exemplo ocorreu com o avião Airbus A320 da Azul, que pousou em segurança em Parnaíba, a 340 km de Teresina, no último dia 19 de fevereiro. O piloto apontou que o combustível estava chegando ao fim e declarou emergência. O voo AD4781 havia decolado de Viracopos, em Campinas, e aeronave tentou pousar em São Luís (MA), depois em Teresina (PI), mas havia chuva com trovoadas e vento superior a 35 km/h nos dois lugares. Então, desviou para Parnaíba, onde aterrissou em segurança.

Conforme normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a emergência é declarada quando o avião tem combustível para menos de 30 minutos de voo.

