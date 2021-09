Da Redação

“Não se vacine”: Caminhão funerário nos EUA chama atenção

Um caminhão funerário com a mensagem “não se vacine” chamou a atenção das pessoas em Charlotte, na Carolina do Norte (EUA) nesta semana. A propaganda para a “Wilmore Funeral Home” dividiu opiniões.

continua após publicidade .

Enquanto alguns elogiaram a mensagem “direta” do caminhão funerário, outros classificaram como “falta de respeito” com as pessoas que morreram por conta da Covid-19. No entanto, ao entrar no site da suposta empresa, o internauta é surpreendido com um aviso diferente.

“Vacine-se agora” aparece no site, junto da mensagem que diz: “Se não, nos vemos em breve.” A ideia foi de uma agência de publicidade. Ainda na página, o usuário tem informações sobre as vacinas e os lugares onde pode se vacinar.

continua após publicidade .

“Eu simplesmente sinto que a publicidade convencional não está funcionando. Apenas mensagens regulares que dizem ‘Tome a injeção’ ou ‘Vá se vacinar’ … elas meio que se misturam com todo o resto”, disse o diretor da agência David Oakley à CNN. “Queríamos fazer algo que visse de uma perspectiva diferente e levasse as pessoas a pensar, ‘Caramba, cara’.”

Por, Isto É