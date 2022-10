Mulher é filmada por frentista ao usar banheiro; homem foi demitido

Da Redação

Uma mulher foi filmada por um frentista enquanto usava o banheiro de um posto de gasolina, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A dentista percebeu a ação e, com a ajuda do marido, conseguiu flagrar o homem que a gravava. O funcionário foi demitido por justa causa.

Na última sexta-feira (14), Laíris Gonçalves de Aguiar voltava da praia com o marido e também um casal de amigos, quando decidiram abastecer o carro no estabelecimento. Nesse momento, ela aproveitou para ir ao banheiro.

A dentista afirmou que achou o local um pouco estranho, "porque era subterrâneo e tinha um buraco em cima do vaso”. “Estava me secando, quando olho para cima e vejo um celular preto me gravando. Gritei, e meu esposo veio correndo”, narrou a mulher.

Laíris contou que o marido rapidamente identificou quem a filmava. “Meu esposo foi atrás. O frentista ficou nervoso, começou a tremer e a negar. Mas conseguimos pegar o telefone e vimos o vídeo de 10 segundos que mostrava o vaso e eu me levantando”, descreveu.





Polícia foi chamada

Após a confusão, a polícia foi chamada e todos os envolvidos no caso foram levados para a 14ª Departamento de Polícia, no Leblon.

Conforme a Polícia Civil (PC) do Rio de Janeiro, o frentista prestou depoimento em termo circunstanciado pelo crime de registro não autorizado de intimidade sexual, e o caso foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal. A pena para esse tipo de crime varia de 6 meses a 1 ano.





Posto de gasolina

A empresa que administra o posto, a Vibra, publicou uma nota afirmando que o funcionário foi demitido por justa causa. Disse ainda que se solidariza com a vítima e vai acompanhar a condução do caso junto ao revendedor, solicitando providências para que esse tipo de situação não se repita.

“Além disso, a companhia reforçará em toda a sua rede revendedora os valores que prezamos enquanto empresa e cidadãos para que casos do tipo não se repitam”, emendou.





Fonte: Informações do g1.

