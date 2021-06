Mulher bate recorde ao dar à luz a 10 bebês na África do Sul

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Nesta terça-feira (8), uma mulher bateu um recorde mundial ao dar à luz a 10 bebês em um hospital na Pretoria, na África do Sul. De acordo com o jornal The Sun, Gosiame Sithole já havia tido gêmeos em uma gestação passada.

Segundo Teboho Tsotetsi, pai dos recém-nascidos, a alegria de ter mais 10 filhos é grande. “São sete meninos e três meninas. Sithole estava grávida havia sete meses e sete dias. Estou muito feliz, muito emocionado. Não consigo falar muito”, disse o pai das crianças à imprensa local.

Gosiame alegou que ficou "chocada e fascinada" ao saber que teria outra gestação múltipla, porém não fazia ideia que seria essa quantidade.

“Assim que o doutor me contou, levei algum tempo para acreditar. Mesmo com os exames, continuei não acreditando. Mas, conforme o tempo foi passando, vi que era mesmo verdade. Foram árduas lutas para dormir a noite”, relata.



O recorde anterior era uma gestação de nove bebês, no Marrocos. Na ocasião, Halima Cisse pariu cinco meninas e quatro meninos.

Com informações; IstoÉ.