Milei diz que Lula será bem recebido na sua posse

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, fez uma declaração surpreendente ao afirmar que o presidente do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, "será bem-vindo" à cerimônia de posse que será realizada no dia 10 de dezembro em Buenos Aires. Essa declaração foi feita durante uma entrevista concedida ao canal argentino Todo Notícia, na noite de quarta-feira (23).

Durante a disputa eleitoral, Milei havia deixado claro que, se fosse eleito, não teria qualquer tipo de encontro ou reunião com Lula. Ele chegou a classificar o ex-presidente brasileiro como "comunista" e "corrupto". No entanto, agora Milei justifica sua mudança de postura mencionando que ocorreram "curtos-circuitos" durante a campanha eleitoral.

Milei afirmou: "Se Lula quiser comparecer à minha posse, será muito bem-vindo. Afinal, ele é o presidente do Brasil". Além disso, o presidente eleito ressaltou que Lula é um grande parceiro de negócios e que ocupar o cargo de presidente lhe confere importância e relevância para o evento.

A vitória de Milei nas eleições presidenciais argentinas foi bastante expressiva. Ele derrotou Sergio Massa, atual ministro da Economia da Argentina, com uma ampla vantagem. Milei recebeu 55,6% dos votos, enquanto seu adversário obteve apenas 44,3%. As pesquisas eleitorais já indicavam que essa seria a disputa mais acirrada desde o ano de 1983.

Recentemente, o presidente eleito se encontrou com o atual presidente argentino, Alberto Fernández, para dar início ao processo de transição de governo. Esse encontro marca o início de uma nova fase política na Argentina, com Milei assumindo a presidência e prometendo implementar mudanças significativas na economia e nas políticas do país.

