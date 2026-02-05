Menino de 13 anos nada durante 4 horas para salvar mãe e irmãos; entenda
Ele e a família foram arrastados para longe da costa por correntes marítimas
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Um adolescente australiano de 13 anos nadou por cerca de quatro horas para buscar socorro depois que ele e a família foram arrastados para longe da costa por correntes marítimas, no oeste da Austrália. Em entrevista à BBC, Austin Appelbee minimizou o feito: “Não me vi como herói, apenas fiz o que precisava ser feito”.
Austin deixou a mãe, Joanne Appelbee, de 47 anos, e os irmãos Beau, de 12, e Grace, de 8, agarrados a duas pranchas de stand-up paddle e iniciou sozinho o retorno em busca de ajuda. Ao chegar à praia, após horas de esforço no mar, ele não sabia se os familiares ainda estavam vivos.
→ Leia mais: Menina com câncer terminal morre logo após realizar sonho de conhecer o mar; vídeo
Enquanto isso, a quilômetros da costa, Joanne temia pelo destino do filho. Apenas horas depois, ao avistar uma embarcação de resgate, ela soube que Austin havia conseguido chegar em terra. Nesse momento, ela e as crianças já estavam a cerca de 14 quilômetros do litoral. O que começou como um passeio em família acabou se transformando em um drama que durou aproximadamente dez horas.
A família estava na praia de Quindalup, na Austrália Ocidental, utilizando duas pranchas de stand-up paddle e um caiaque, quando o vento se intensificou. “As crianças foram um pouco mais longe e, de repente, tudo saiu do controle. Perdemos os remos e começamos a ser levados mar adentro muito rapidamente”, relatou Joanne à BBC News.
Diante da situação, Austin tentou retornar à praia em um caiaque, sem perceber que a embarcação estava danificada e acumulava água. Ele perdeu um dos remos, o caiaque virou e, após tentar se manter por algum tempo, acabou abandonando a embarcação. Em determinado ponto, o adolescente decidiu nadar os últimos quatro quilômetros até a costa, mesmo exausto e assustado.
Durante o trajeto, Austin perdeu de vista a família, que também não conseguia mais vê-lo. Com o avanço do tempo, as ondas aumentaram, a visibilidade diminuiu e Joanne lutava para manter os dois filhos menores sobre as pranchas. Todos usavam coletes salva-vidas, mas não tinham água nem comida, e o frio começava a se intensificar com o cair da noite.
Após chegar à praia por volta das 18h, Austin encontrou a bolsa da mãe e conseguiu ligar pedindo socorro. A chamada deu início a uma ampla operação de busca e resgate, conforme informou a polícia. O adolescente desmaiou em seguida e foi levado ao hospital, onde conseguiu falar com o pai, ainda sem saber se a mãe e os irmãos haviam sobrevivido.
Minutos depois, veio a confirmação de que Joanne, Beau e Grace haviam sido localizados com vida. Emocionados, socorristas, médicos e policiais comemoraram o desfecho da operação. “Foi um momento que nunca vou esquecer”, disse Austin.
A mãe e as crianças foram resgatadas já à noite, em meio a ondas fortes. Joanne relatou que chegou a ver os filhos caírem na água enquanto tentava segurá-los. “Foi um verdadeiro pesadelo”, afirmou. Todos foram encaminhados ao hospital e liberados após atendimento por ferimentos leves.
Austin já retornou à escola, ainda com dores intensas nas pernas, e segue tentando compreender o que viveu. Apesar dos elogios, ele insiste que não se considera herói e faz questão de destacar a atuação das equipes de emergência. Já os socorristas têm outra visão.
Para o comandante do Grupo de Resgate Marítimo Voluntário de Naturaliste, Paul Bresland, a atitude do adolescente foi “sobre-humana”. O policial James Bradley afirmou que a determinação e a coragem de Austin “não podem ser elogiadas o suficiente” e foram decisivas para salvar a vida de sua mãe e de seus irmãos.
Informações: G1
📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão