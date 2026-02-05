Menina com câncer terminal morre logo após realizar sonho de conhecer o mar; vídeo

Após realizar o sonho de conhecer o mar ao lado da família, a pequena Julia Soares, de 7 anos, morreu na segunda-feira (02), depois de passar mal durante o retorno para Curitiba (PR). Em tratamento contra o câncer no Hospital Erastinho, a criança teve uma piora repentina no quadro de saúde enquanto seguia do litoral de Santa Catarina para a capital paranaense. (Vídeo abaixo)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Julia começou a sentir dores intensas na altura de Joinville, no Norte catarinense. Diante da gravidade da situação e do tráfego carregado na BR-101, o pai solicitou apoio aos policiais rodoviários, que foram informados da urgência do atendimento.

Com o objetivo de agilizar o deslocamento, a PRF realizou a escolta do veículo da família até Garuva, na divisa entre Santa Catarina e o Paraná. No município, foi acionado um helicóptero da corporação para dar continuidade ao socorro.

Após os primeiros atendimentos, Julia foi levada de helicóptero até o Aeroporto do Bacacheri, em Curitiba, acompanhada da mãe. O voo durou cerca de 20 minutos , percurso que, por terra, poderia levar mais de duas horas devido ao congestionamento nas rodovias. No aeroporto, uma ambulância de suporte avançado já aguardava para encaminhá-las ao Hospital Erastinho.

Apesar da rápida mobilização da PRF e das equipes de saúde, a menina não resistiu às complicações da doença. A morte foi confirmada pela mãe por meio das redes sociais, em mensagens de despedida que sensibilizaram familiares, amigos e internautas.

Em nota, a PRF destacou que a atuação teve como objetivo garantir o atendimento mais ágil possível diante da condição crítica da paciente. O caso gerou forte comoção e evidenciou a importância da integração entre os serviços de emergência em situações de saúde de alta complexidade.

