Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 65 milhões nesta quarta (30)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas sorteadas, o prêmio acumula para o próximo concurso, na respectiva faixa de premiação

A Mega-Sena realiza o sorteio do concurso 2.544 nesta quarta-feira (30), e quem acertar a seis dezenas levará um prêmio acumulado e estimado em R$ 65 milhões para casa. De acordo com a Caixa Econômica Federal, instituição responsável pelo sorteio, o evento ocorre às 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelas redes sociais da empresa pública.

continua após publicidade .

Leia mais: Confira o resultado do último concurso da Mega-Sena

As apostas, que também são conhecidas como "fezinhas", podem ser feitas até as 19h desta quarta, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou através do site da instituição financeira (clique aqui para realizar uma aposta online). O bilhete simples, com seis números marcados, custa R$ 4,50.

continua após publicidade .

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 (quadra) ou 5 (quina) números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas sorteadas, o prêmio acumula para o próximo concurso, na respectiva faixa de premiação.

Siga o TNOnline no Google News