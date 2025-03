Maré vermelha: água de praias famosas da Argentina amanhece vermelha

Banhistas encontraram as águas das praias do Mar del Plata, as mais conhecidas da Argentina, tingidas de vermelho neste fim de semana. O motivo é a grande proliferação de algas marinhas, o que resultou no fenômeno conhecido como maré vermelha.

continua após publicidade

De acordo com informações do site de notícias Metrópoles, essa coloração avermelhada ocorre devido à alta concentração do microorganismo Mesodinium rubrum, que se multiplica na superfície do mar. Ele não é considerado tóxico, no entanto a situação pode aumentar a presença de outros organismos que fazem mal à saúde. Um exemplo é o Dinophysis, uma microalga que produz toxinas perigosas. O resultado disso é que os frutos do mar podem ser contaminados, o que representa risco de saúde ao ser humano. Além disso, a presença de Mesodinium reduz o oxigênio na água, afetando assim toda a vida marinha.

LEIA MAIS: Exportações da região ultrapassaram US$ 12 milhões em janeiro

continua após publicidade

Mesmo o fenômeno sendo considerado comum e não estando ligado às mudanças climáticas, os especialistas acreditam que os volumes estão muito altos na região.

A maré vermelha foi o resultado de ventos fortes vindos do nordeste e que foram responsáveis por mover as algas tanto nas praias de Mar del Plata quanto nas cidades vizinhas, Miramar e Necochea.

Siga o TNOnline no Google News