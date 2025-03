Exportações da região ultrapassaram US$ 12 milhões em janeiro

continua após publicidade

As exportações realizadas por seis municípios da região norte do Paraná somaram US$ 12,2 milhões em janeiro deste ano. O valor corresponde a uma alta de 2,5% em comparação a 2024 quando dez municípios faturaram US$ 11,9 milhões. Apesar do crescimento no valor exportado, o peso líquido dos produtos caiu 24% em comparação com o período anterior. Os dados são da Comex Stat, plataforma do Governo Federal.

- LEIA MAIS: Dólar sobe para R$ 5,70, acompanhando alta externa



continua após publicidade

O município com maior valor exportado é Arapongas que faturou mais US$ 4,9 milhões comercializando produtos para mais de 30 países em janeiro. E os itens mais exportados são os móveis que já somam mais de US$ 2,88 milhões e correspondem a 58% das exportações do município. Segundo o presidente do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (Sima), José Lopes Aquino, houve uma significativa melhora da qualidade e do design dos produtos fabricados pelas indústrias araponguenses, o que mantém as exportações em um patamar satisfatório.

“Arapongas lidera a exportação de produtos para clientes das classes B, C e D, produtos esses muito aderentes aos mercados da América do Sul, América Central, México e continente Africano. Foram para esses mercados a maioria das exportações de móveis produzidos no polo de Arapongas”, informa Aquino.

Outros municípios que também exportaram em janeiro foram São Pedro do Ivaí, Apucarana, Jardim Alegre, Jandaia do Sul e Cambira (leia o infográfico). Os principais produtos exportados por estas cidades no mês de janeiro foram as leveduras, tecidos de algodão, itens de origem animal e inseticidas, respectivamente.

continua após publicidade

Na opinião do economista Paulo Cruz, professor da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), a ascensão do dólar em relação ao real tem tornado os produtos nacionais mais baratos e atrativos para os compradores externos, impulsionando as vendas dos municípios da região.

“As vendas para o exterior dependem também em grande medida de preparo técnico das empresas que participam deste mercado. Neste quesito alguns municípios de nossa região têm direcionado um esforço crescente no sentido de capacitar essas empresas para realizar vendas no exterior”, destaca.

Paraná exportou US$ 1,45 bilhão em janeiro

O Paraná exportou US$ 1,45 bilhão em produtos para 167 países em janeiro de 2025, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e compilados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) . O valor corresponde a 5,8% do total de vendas do Brasil ao Exterior, que alcançaram US$ 25,18 bilhões no mesmo período.

continua após publicidade

O principal item enviado pelo Paraná foi a carne de frango in natura, com vendas de US$ 333,73 milhões, respondendo por 23% de toda a pauta de exportações do Estado. O valor é 30,2% superior ao que foi enviado do mesmo produto em janeiro de 2024, quando US$ 256,40 milhões (13,5% de participação) foram exportados ao mercado internacional.

Na sequência aparecem soja em grão (US$ 103,99 milhões e 7,2% de participação), farelo de soja (US$ 97,09 milhões e 6,7%), açúcar bruto (US$ 87,57 milhões e 6%) e cereais (US$ 82,47 milhões e 5,7%).

Papel, madeira compensada ou contraplacada, celulose, café solúvel e automóveis fecham a lista de principais itens enviados ao exterior. Sao destaques o café solúvel e automóveis, que registraram variação de 48,8% e 70,7%, respectivamente, na comparação com 2024.

Quando comparado com outros estados, o Paraná foi o sétimo maior exportador no mês de janeiro deste ano, atrás de São Paulo (19%), Rio de Janeiro (13,3%), Minas Gerais (12,2%), Pará (7,4%), Rio Grande do Sul (6,6%) e Mato Grosso (6%). Em 2024, o Estado foi o 5º maior exportador do Brasil, alcançando US$ 23,3 bilhões, acima do Pará (em 6º) e Rio Grande do Sul (em 7º)

Siga o TNOnline no Google News