Mandado de prisão tem como alvo travesti que persegue Luiza Brunet

A Polícia Civil de Salvador, na Bahia, está cumprindo um mandado de prisão contra uma travesti, identificada pelo nome Emerson Mateus de Jesus Lima, de 21 anos. Segundo as investigações, ela seria a autora por trás das contas suspensas no X, antigo Twitter, “PoallyHB,” “popofashb” e, atualmente, “poallyhbb”, que perseguem e atacam Luiza Brunet. Os ataques incluem ofensas machistas, ameaças de exposição de imagens íntimas, deboches e outros crimes.

Conforme divulgado pelo colunista Gabriel Perline, do iG, a busca por Emerson ocorre desde outubro de 2023, depois que ela expôs nas redes sociais uma outra mulher que foi vítima de erro médico, com fotos íntimas do momento da cirurgia. Na ocasião, Luiza Brunet entrou em ação para protegê-la e também passou a ser atacada pela travesti.

Procurado pela coluna, o advogado de Luiza Brunet, Hélio Gustavo Alves, confirmou as informações e explicou que entrou em ação para que o mandado de prisão fosse cumprido.

Em vídeos publicados em seu perfil pessoal, ao qual a coluna teve acesso, Emerson Mateus de Jesus Lima aparece debochando do fato de estar sendo procurado pela polícia. Em uma das postagens, a travesti mostra uma conversa com uma pessoa que diz: “Deve ser ruim olharem pra este rosto belo e não ter como provar que é foragido”. Ela, então, responde: “Eles que mordam as costas”.

Em outra postagem, ela diz que a história e foragido é um meme. “É o que dizem por aí e eu amo isso, porque não têm o que inventar e inventam isso. Tô foragida e tô aqui postando. Quando eu for preso, eu posto aqui também”, falou.

