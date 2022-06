Justiça do RJ decide que Monique Medeiros irá voltar à prisão

Da Redação

Monique estaria fazendo uso das redes sociais e O MPPR pediu sua volta para o cárcere

Nesta terça-feira (28), a Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu que a mãe do menino Henry Borel, Monique Medeiros, irá voltar para a prisão. Monique estava sendo monitorada por tornozeleira eletrônica desde abril deste ano.

A decisão do desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto acatou um recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro que alegou que Monique estaria fazendo uso das redes sociais e pediu sua volta para o cárcere.

Monique é ré pelo assassinato do filho Henry Borel, de 4 anos, junto com o ex-vereador Jairinho. A Justiça determinou que Monique irá para o Batalhão Especial Prisional, ao invés de voltar para presídio de Bangu, onde alegou estar sendo ameaçada.

Fonte: Informações do Metrópoles.

