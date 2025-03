Jovem mata esposa e irmão do ex-patrão após ser demitido no RS

continua após publicidade

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante após matar a esposa e o irmão do ex-patrão, em Capão da Canoa, no Litoral Norte do RS. Segundo a Polícia Civil, o crime teria ocorrido porque o suspeito estaria descontente com valores recebidos pelo ex-chefe após ser demitido de uma obra.

Conforme informações do G1, o preso teria ido até a casa do ex-patrão portando um facão, mas não encontrou o morador no local. O jovem então atacou a esposa, de 49 anos, e o irmão, de 46, do antigo patrão, que estavam no local.



O antigo patrão do suspeito chegou no local após o crime e encontrou o suspeito com uma faca. Eles entraram em luta corporal. A vítima teve ferimentos graves e foi levada com uma fratura exposta no braço ao hospital, conforme a polícia. O estado de saúde não foi informado.

O suspeito do crime fugiu, mas foi preso pela Brigada Militar. De acordo com a polícia, ele poderá responder por homicídio qualificado (duas vezes) e tentativa de homicídio qualificado (2 vezes), com as qualificadoras de motivo torpe e pelo crime praticado de forma cruel.

