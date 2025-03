Homem que abusou de criança de 9 anos é linchado e morto no RS

continua após publicidade

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PC-RS) deve indiciar por homicídio os envolvidos no linchamento ao homem suspeito de abusar de uma menina de 9 anos em Tramandaí, no Litoral Norte do Estado. A informação foi divulgada à RBS, afiliada da TV Globo, pelo delegado Alexandre Souza.

O caso foi registrado na manhã de quarta-feira (26). A Brigada Militar encontrou a criança dentro do comércio do suspeito. Ao chegar ao local, os policiais militares ouviram gritos e localizaram a menina dentro de um fosso com aproximadamente 50 centímetros de largura e um metro de profundidade. O fosse estava coberto por uma tampa de concreto e escondido sob caixas de cerveja.

Enquanto a Brigada Militar (BM) atendia a criança, um grupo de moradores agrediu o suspeito, que não resistiu e morreu. Pelo menos 40 pessoas participaram do lichamento.

Os policiais militares tentaram conter os agressores com balas de borracha, gás de efeito moral e spray de pimenta.

A multidão destruiu um carro e o estabelecimento comercial do homem, identificado por Marco Antônio Bocker Jacob, de 61 anos. Ela já tinha sido preso anteriormente por feminicídio, tráfico de drogas, furto em veículo, crueldade contra animais e lesão corporal.

A criança foi sequestrada na tarde de terça-feira (25) pelo suspeito, que atraiu a criança com a promessa de um picolé.

A menina não corre risco de morte, passa por tratamento médico e apoio psicológico.

