Jovem é presa após raptar bebê dentro de maternidade

À esquerda, registro de Cauane entrando no hospital e depois sua prisão

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma mulher de 19 anos foi presa após sequestrar um recém-nascido na madrugada desta quarta-feira (1º), em uma maternidade no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, a mulher identificada como Cauane Malaquias da Costa esperou aproximadamente cinco horas na Maternidade Municipal Maria Amélia Buarque de Hollanda até conseguir pegar o bebê.

continua após publicidade

Em reportagem do G1, o delegado Mário Andrade, titular da 4ª DP (Praça da República), fala em “premeditação”. Cauane dizia estar grávida e afirmou que o recém-nascido era dela até para os PMs que foram prendê-la. Ela vai responder por subtração de incapaz com colocação de lar substituto. A pena é de até 6 anos.

- LEIA MAIS: Mulher que já estava esperando bebê engravida de gêmeas

continua após publicidade

A polícia descobriu que a mulher esteve na maternidade na última terça-feira (31) para ver uma amiga, Raiane, que tinha dado à luz. Ela chegou entre 10h30 e 11h à unidade. “Ela contou que realmente visitou a colega, mas ficou perambulando pelo corredor do hospital. Por volta das 15h, ela passou pela enfermaria, viu o bebê Ravi [que tinha acabado de nascer] e se interessou por essa criança”, relatou Mário.

Segundo a polícia, a jovem disse que se sentou em uma cadeira, ficou conversando com alguém e depois foi para casa, guardando o adesivo que ganhou ao se identificar para ver Raiane. Por volta das 19h, ela saiu de casa com três bolsas. Colou o adesivo de mais cedo e entrou normalmente no hospital — antes, tinham cogitado uma invasão pela varanda.

Às 6h30, o desaparecimento é noticiado e às 7h45, surge a primeira imagem de Cauane andando na maternidade. Um vizinho de Cauane, no Morro do Borel, fez uma denúncia anônima, e policiais da UPP da comunidade da Tijuca foram até a casa dela.

continua após publicidade

Quando chegaram à residência, os PMs flagraram Cauane com Ravi no colo. Ela ainda disse ser mãe dele, mas acabou presa. Por volta das 9h, Ravi já estava de volta aos braços dos pais.







Siga o TNOnline no Google News