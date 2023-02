Jovem é morta a facadas, e crime é filmado e postado na internet

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O corpo da vítima foi localizado nessa terça-feira (31)

Um crime brutal foi registrado nessa terça-feira (31), em Crato, no interior do Ceará. Uma jovem, de 18 anos, que estava desaparecida, foi morta a facadas, e o homem que a apunhalou gravou o crime e o divulgou nas redes sociais.

continua após publicidade .

De acordo com as informações da Polícia Civil (PC), os responsáveis pelo crime são uma amiga que morava com a vítima e o namorado dessa amiga.

As imagens mostram a vítima sendo esfaqueada enquanto outras pessoas assistem ao crime sem intervir. Uma pedra também foi arremessada na cabeça dela depois que a jovem já estava caída ao chão.

continua após publicidade .

Leia também: Propriedade que motivou chacina no DF já era alvo de disputa judicial

A Secretaria da Segurança Pública informou que as autoridades estão apurando as circunstâncias do assassinato.

Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram comunicadas e realizaram os primeiros procedimentos sobre o crime. O caso é investigado pelo Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional do Crato.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News