Jiboia assusta moradores de condomínio ao sair de matagal

Moradores avistaram jiboia saindo de matagal

Moradores de um condomínio residencial levaram um grande susto ao encontrarem uma jiboia saindo de um matagal, na tarde desta quinta-feira (13), na Ceilândia, no Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência e retirar o animal do local.

A empreendedora Rafaela Melo, de 24 anos, mora no local e disse que os vizinhos estão com medo e que a situação é recorrente. “Como nós moramos em uma região perto da mata, isso acontece muito. Ficamos com medo, porque é uma região movimentada. Durante o dia, passam vários moradores, crianças e animais de pequeno porte por lá. Ninguém nunca se machucou, mas não queremos correr esse risco”, desabafou.

No último domingo (8), outro caso envolvendo uma cobra mobilizou equipes na região de Santa Maria, também no Distrito Federal. Conforme as informações do Batalhão Ambiental da Polícia Militar (BPMA), corporação responsável por atender a ocorrência, o que chamou a atenção era o local em que a cobra, que tem aproximadamente 1,5 metro, estava: no interior de um tambor metálico, que estava jogado na rua.

O acionamento da equipe ambiental ocorreu por volta das 13h30. Assim que a força de segurança chegou no local, se deparou com a jiboia.

O réptil foi retirado do tambor e colocado em outro espaço para, na sequência, ser devolvido à natureza.

