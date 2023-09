Invasor do STF que fez live na cadeira de Moraes é preso em ação da PF

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Federal (PF) desencadeou uma nova fase da Operação Lesa Pátria na manhã desta quarta-feira (27). A ação, ocorrida em São Paulo, resultou na prisão de Aildo Francisco Lima, de 53 anos, conhecido como Bahia.

Segundo a força de segurança, o morador de Campo Limpo Paulista, interior paulista, é apontado como um dos invasores do Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 8 de janeiro. Inclusive, quando o fato aconteceu, Aildo fez uma transmissão ao vivo sentando na cadeira do ministro Alexandre de Moraes.

Na 17ª fase da Operação Lesa Pátria, a PF cumpre três mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão. Todos foram expedidos pelo STF, para alvos no Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás.

Além de Aildo Francisco Lima, são alvo de mandado de prisão Basilia Batista, também moradora de São Paulo, e a advogada Margarida Marinalva de Jesus Brito, do DF.

Entre os alvos dos mandados de busca e apreensão, estão: Danilo Silva e Lima (GO), Osmar Pacheco da Silva (GO), Wanderley Zeferino da Silva (GO), Luciene Beatriz Ribeiro Cunha (MG) e Erli Antonio Fernandes (MG).

O objetivo dessa etapa da operação é a identificação de participantes que financiaram os ataques antidemocráticos realizados em 8 de janeiro deste ano.

Naquele dia, milhares de pessoas entraram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF. Além da prisão dos envolvidos na data, a PF está atrás também de pessoas que “instigaram, financiaram e fomentaram os fatos”.

