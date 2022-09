Instrutor é investigado por matar aluno dentro de clube de tiro

Da Redação

Até o momento, três pessoas foram ouvidas pela Polícia Civil e, entre elas, o suspeito de ter cometido o crime

Autoridades investigam a morte de um homem, de 33 anos, ocorrida no interior de um clube de tiro, em Nova Mamoré, Rondônia. De acordo com as informações da Polícia Civil (PC), Welly Nascimento era aluno do local, e o principal suspeito de ter cometido o crime é um instrutor do clube.

A polícia informou que três pessoas prestaram depoimento a respeito do caso entre domingo (18) e segunda-feira (19): o instrutor suspeito do crime, um dos associados do clube e a esposa da vítima.

O suspeito relatou que atirou contra Welly em legítima defesa, pois, segundo ele, o aluno tentou tomar sua arma de fogo.

Já o associado teve que prestar depoimento porque estava no local no momento em que os tiros foram efetuados, mas alegou que não presenciou a cena. Segundo as autoridades, Welly foi até a sala do instrutor, fechou a porta e momentos depois a testemunha diz que ouviu os disparos de arma de fogo.

A esposa de Welly também foi ouvida e, durante o depoimento, comentou não ter notado nenhuma atitude incomum no companheiro. Mas revelou que após o ocorrido, viu as imagens da câmera de segurança de sua casa e notou que ele estava aparentemente atordoado, "vindo a passar a mão na cabeça algumas vezes antes de sair" da residência.

Suspeito foi solto

Após os depoimentos o suspeito do crime foi liberado. De acordo com a polícia isso aconteceu, pois "como apenas os envolvidos estavam presentes na sala em que os disparos aconteceram, não há como afirmar, por hora, se o agente teria agido em total legítima defesa ou se ele teria condições de agir de forma diversa, evitando possíveis excessos".

Segundo a delegada que recebeu o caso, o suspeito foi liberado inicialmente, "já que os fatos devem ser melhor apurados por meio de uma investigação mais detalhada". Outras pessoas devem ser ouvidas e a polícia também confirmou que vai realizar exames periciais nos celulares dos envolvidos.

As imagens das câmeras de monitoramento do clube de tiro e da residência da vítima também devem passar pela perícia policial.

O corpo da vítima está no Instituto Médico Legal (IML) de Nova Mamoré e a polícia aguarda os laudos.

Com informações do g1.

