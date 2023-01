Idoso perde o 'amigão' após deixar anel de metal no membro por 6 meses

Da Redação

O caso foi registrado na China

Os profissionais de saúde de um hospital na China, na Ásia, tiveram uma surpresa ao atender um paciente que ficou com um anel de metal preso ao pênis por aproximadamente seis meses. De acordo com as informações publicadas pelo Asian Journal of Surgery, no dia 10 de janeiro, o caso ocorreu com um idoso, de 67 anos.

Conforme as informações, o idoso utilizou um objeto de metal, com aproximadamente dois centímetros de espessura, em seu órgão genital. No entanto, não conseguiu remover o item.

Com o passar dos dias, segundo a revista Asian Journal of Surgery, o pênis do idoso acabou sendo "estrangulado" pelo anel metálico. Além disso, o homem começou a sentir dores intensas, e só procurou ajuda médica cerca de seis meses após o incidente ocorrer.

Os médicos tentaram retirar o objeto com ferramentas comuns, porém, não obtiveram êxito. Uma serra circular então foi utilizada para remover o anel da genitália do idoso.

Porém, era tarde demais para salvar todo o pênis, de acordo com a equipe de profissionais envolvida no caso.

O objeto impediu a circulação sanguínea no pênis do homem, que precisou ser removido e ter a ferida suturada. Três incisões também foram feitas no órgão para drenagem, a fim de aliviar o inchaço. O idoso ficou internado por sete dias e foi tratado com antibióticos até ter alta.

Com informações do Metrópoles.

