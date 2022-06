Homem mata atendente de lanchonete após ficar insatisfeito com pedido

Da Redação

O caso ocorreu no último domingo (26), em um restaurante Subway, nos EUA

Um homem, de 36 anos, matou a atendente de uma lanchonete de Atlanta, Estados Unidos, no último domingo (26), após ficar insatisfeito com o pedido recebido. De acordo com as autoridades, o indivíduo reclamou que havia muita maionese em seu sanduíche.

A polícia informou que o crime aconteceu em um restaurante Subway. Antes de efetuar disparos de arma de fogo, o cliente discutiu com duas atendentes.

Ele abriu fogo contra as funcionárias do estabelecimento, causando a morte de uma delas, que tinha 26 anos. A outra mulher, de 24, ficou gravemente ferida. O filho, de 5 anos, da mulher ferida estava no restaurante no momento

O homem foi preso na noite de domingo após a polícia receber uma denúncia anônima dando informações da localização do sujeito.



"Parte meu coração saber que alguém tem a audácia de apontar uma arma e atirar em alguém por tão pouco quanto maionese em um sanduíche”, disse o co-proprietário do restaurante Willie Glenn à WSB-TV.



Com informações do G1.

