Homem é autuado após ser pego com o crânio do irmão na mala

Na última segunda-feira (7), um boliviano foi autuado durante uma fiscalização, em Itu, São Paulo. O homem foi flagrado com um crânio humano dentro de um ônibus. De acordo com o relato dele à polícia, o crânio é do irmão mais velho. Ainda conforme o boliviano, ele estava fazendo o transporte da ossada do irmão por conta de uma cultura da família.

Conforme apurado pela Polícia Civil (PC), o ônibus saiu de Campo Grande (MS) com destino à capital paulista. O crânio foi encontrado na bagagem de mão que pertencia ao passageiro.



Na sequência, o passageiro foi levado para a delegacia e explicou que o irmão mais velho morreu na Argentina e, que, apesar do corpo ter sido cremado, a tradição da família era guardar o crânio. O homem disse que pretendia levar para São Paulo, onde mora.

Segundo a PC, a ossada foi apreendida e deve passar por perícia. O viajante foi autuado por transportar e recolher partes do corpo humano sem saber a procedência.