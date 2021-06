Apucarana é alvo de operação nacional contra pedofilia

Continua após publicidade

Apucarana teve cumprimento de mandados em dois endereços na manhã desta quarta-feira (9), dentro da Operação Luz na Infância 8. Agentes da Polícia Civil da 17a Subdivisão Policial (SDP), deram apoio e foram feitas duas prisões na cidade.

Segundo informações dos investigadores que estiveram na ação, um dos presos é da Vila Formosa, que fica no centro da cidade e outro, do Jardim América, na Zona Norte. Um dos detidos tem vídeos como cantor sertanejo no YouTube e já foi destaque nacional em rede de televisão.

Os trabalhos em Apucarana estão sob a coordenação do delegado-chefe da Subdivisão, Marcus Felipe. A Operação Luz na Infância 8, deflagrada pelo Ministério da Justiça, tem como objetivo identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet.

Ao todo, são 176 mandados de busca e apreensão no Brasil e em mais cinco países: Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá e Equador.

No Brasil, a operação conta com a participação da Polícia Civil de 18 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso, Paraná, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Alagoas, Piauí, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Sul e Amazonas, além de agentes de aplicação da lei dos países envolvidos.

Com informações da Agência Brasil.