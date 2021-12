Da Redação

'Há mais que 11 casos de Ômicron no Brasil', diz Queiroga

Nesta segunda-feira (13), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o Brasil deve ter mais que 11 casos confirmados de pessoas acometidas pela variante Ômicron. Queiroga o comentário durante um evento na sede da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

O ministro deu destaque ao trabalho de pesquisa para a identificação de novas mutações do coronavírus. Ele disse que o Brasil tem 11 casos registrados da variante Ômicron, mas que a mutação “com certeza” já impactou outras pessoas.

“Vivemos estreitados com outras possíveis variantes da Covid, como é o caso da variante Ômicron. Já foram identificados 11 casos aqui no Brasil e com certeza deve haver mais”, afirmou.

O ministro também defendeu, novamente, que não deve haver “punição” para países que identificam novas variantes pela primeira vez.

“Quando se identifica uma variante, não é o caso de punir o país que identificou, temos que aplaudir que ele identifica essas variantes do vírus, para que possamos nos preparar melhor para combater essas ameaças imprevisíveis causadas por mutações do vírus”, declarou Queiroga.

Casos identificados

Até o momento, o Brasil contém 11 casos detectados da doença: cinco estão em São Paulo; dois no Distrito Federal; dois no Rio Grande do Sul; e dois em Goiás.