Da Redação

Garoto morre após infecção por ameba 'comedora de cérebro'

Um menino de 6 anos morreu após contrair uma rara ameba "comedora de cérebro" em um parque aquático no condado de Arlington, nos Estados Unidos. O óbito foi confirmado pelo Departamento de Saúde Pública de Arlington nesta segunda-feira (27).

Segundo um comunicado à imprensa, o garoto foi internado no dia 5 de setembro com diagnóstico para meningoencefalite amebiana primária, uma infecção rara e fatal causada por uma ameba chamada Naegleria fowleri.

Mesmo após ser hospitalizado, o quadro clínico do menino piorou e, no dia 11 de setembro, ele não resistiu à infecção.

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a Naegleria fowleri é encontrada no solo e em água doce quente, como lagos, rios e fontes termais. O organismo também pode ser localizado em piscinas mal cuidadas ou sem cloro.

O organismo infecta as pessoas quando a água que contém a ameba entra no corpo pelo nariz, de acordo com o CDC. A ameba Naegleria fowleri então sobe pelo nariz até o cérebro, onde destrói o tecido cerebral.