Garota de 12 anos foi baleada pelas costas em chacina, diz polícia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Câmera de segurança registrou o crime

Uma adolescente de 12 anos está entre as vítimas da chacina em Sinop, no Mato Grosso. Segundo informações da polícia, a vítima foi atingida nas costas por tiros de espingarda calibre 12mm. O crime aconteceu na terça-feira (21), à tarde, na cidade que fica cerca de 500 quilômetros da capital Cuiabá. Um dos envolvidos no crime morreu após confronto com a PM.

continua após publicidade .

Além da adolescente, outras seis pessoas morreram no local, dentre elas estava um paranaense. Elizeu Santos da Silva, de 47 anos, conhecido como Cabecinha, é natural de São João do Ivaí e atuou muitos anos como taxista em Maringá.

- LEIA MAIS: Vítima de chacina em Sinop será sepultada em São João do Ivaí

continua após publicidade .

Segundo a Policia Militar quatro pessoas foram mortas dentro do bar e duas fora e a sétima foi socorrida com vida, mas morreu no hospital.

Uma câmera de segurança registrou toda a ação. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

Com informações, RIC Mais

Siga o TNOnline no Google News