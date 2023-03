Funcionários de hospital encontram médico morto em área de descanso

Da Redação

O fato foi registrado na noite dessa segunda-feira

Os funcionários de um hospital ficaram sem entender o que houve com um médico anestesista, de 57 anos, encontrado desacordado em uma sala de descanso da unidade. O fato foi registrado na noite dessa segunda-feira (6), no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, em Manaus, Amazonas.

Os profissionais de saúde da instituição tentaram reanimar o homem, que até o momento não teve a identidade divulgada, porém não obtiveram êxito na ação.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para recolher o corpo do médico. O relatório de ocorrência da corporação mostra a causa da morte do anestesista como indeterminada.

Em nota, a Secretária de Estado de Saúde (SES-AM) informa que se solidariza com familiares e amigos do médico, que foi um excelente profissional e cumpriu com responsabilidade a sua função no HPS 28 de Agosto.



