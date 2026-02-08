Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
LUTO

Fotógrafo Américo Vermelho morre aos 72 anos no Rio de Janeiro

Profissional é natural de Bom Sucesso e morou durante sete anos em Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.02.2026, 19:01:09 Editado em 08.02.2026, 19:14:38
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Fotógrafo Américo Vermelho morre aos 72 anos no Rio de Janeiro
Autor Américo morava no Rio de Janeiro, onde faleceu de causas naturais - Foto: reprodução

Morreu neste domingo (8), no Rio de Janeiro (RJ), o fotógrafo Américo Vermelho. O paranaense era referência em sua área, tendo atuado em alguns dos principais jornais de relevância nacional. Ele faleceu dormindo em decorrência de causas naturais.

Américo nasceu em Bom Sucesso, no norte do Paraná, e morou em Apucarana durante sete anos antes de se mudar para Curitiba, onde estudou o Comunicação Social na Universidade Católica do Paraná, e atuou como cinegrafista e fotógrafo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Advogado de Arapongas morre aos 42 anos em decorrência de câncer

Na década de 1970 ele colaborou com jornais paranaenses, em Curitiba, tais como O Estado do Paraná e o Correio de Notícias. No Rio de Janeiro,colaborou com os mais importantes jornais nacionais, como O Estado de São Paulo, O Globo, Jornal do Brasil, bem como com as revistas Senhor, Veja, Isto É. Foi professor de fotojornalismo da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, entre os anos de 1983 e 1986.

O velório do fotógrafo será nessa segunda-feira (9), às 13h na Capela 8 do Cemitério do Caju. A cremação será às 16h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Américo Vermelho comunicação social fotografia Fotojornalismo Obituário rio de janeiro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline