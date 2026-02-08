Fotógrafo Américo Vermelho morre aos 72 anos no Rio de Janeiro
Profissional é natural de Bom Sucesso e morou durante sete anos em Apucarana
Morreu neste domingo (8), no Rio de Janeiro (RJ), o fotógrafo Américo Vermelho. O paranaense era referência em sua área, tendo atuado em alguns dos principais jornais de relevância nacional. Ele faleceu dormindo em decorrência de causas naturais.
Américo nasceu em Bom Sucesso, no norte do Paraná, e morou em Apucarana durante sete anos antes de se mudar para Curitiba, onde estudou o Comunicação Social na Universidade Católica do Paraná, e atuou como cinegrafista e fotógrafo.
Na década de 1970 ele colaborou com jornais paranaenses, em Curitiba, tais como O Estado do Paraná e o Correio de Notícias. No Rio de Janeiro,colaborou com os mais importantes jornais nacionais, como O Estado de São Paulo, O Globo, Jornal do Brasil, bem como com as revistas Senhor, Veja, Isto É. Foi professor de fotojornalismo da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, entre os anos de 1983 e 1986.
O velório do fotógrafo será nessa segunda-feira (9), às 13h na Capela 8 do Cemitério do Caju. A cremação será às 16h.