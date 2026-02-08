Leia a última edição
Arapongas

LUTO

Advogado de Arapongas morre aos 42 anos em decorrência de câncer

Thiago Franco descobriu a doença há menos de 30 dias e estava internado desde o dia 5 de janeiro

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.02.2026, 16:08:42 Editado em 08.02.2026, 21:21:54
Advogado de Arapongas morre aos 42 anos em decorrência de câncer
Autor Thiago Franco deixa esposa, familiares e amigos - Foto: arquivo/instagram

O advogado Thiago Franco, de 42 anos, de Arapongas (PR), faleceu neste domingo (8) em decorrência de um câncer. O diagnóstico da doença foi realizado há menos de 30 dias, e o profissional permanecia internado desde o dia 5 de janeiro.

- LEIA MAIS: Três irmãos morrem juntos em batida entre carro e caminhão no Paraná

Atualmente Franco residia em Londrina, mas mantinha atuação em sua cidade natal como sócio do escritório ZTF Advogados.

Conforme informações repassadas por um amigo e sócio, o velório será realizado na Capela do Prever, em Arapongas. Até o momento, os horários de início da cerimônia e do sepultamento não foram confirmados pela família. Thiago Franco deixa esposa, familiares e amigos.


advocacia ARAPONGAS Câncer Londrina Obituário Velório
